Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что-то с чем-то». Коростелёв – о посещении матча «Барселона» — «Реал»

«Что-то с чем-то». Коростелёв – о посещении матча «Барселона» — «Реал»
Комментарии

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о посещении матча между мадридским «Реалом» и «Барселоной». По словам спортсмена, он вживую смотрел финал Кубка Испании прошлого сезона, в котором сине-гранатовые обыграли мадридцев со счётом 3:2.

— На матчах «Барселоны» ты бывал?
— Да. Как раз-таки в том году вместо отпуска на Мальдивах был такой евротур у меня. Я как раз-таки съездил на финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал». Это было что-то с чем-то. Я тогда две недели без голоса потом ходил. И попал на первый матч полуфинала Лиги Чемпионов «Барселона» — «Интер».

— Ты смотрел матч «Барселоны» с «Атлетико» в этом сезоне? Помнишь свои эмоции после того, как они вылетели?
— Честно, вот в том году, когда они вылетали от «Интера», у меня было больше эмоций. Когда они делали камбэк в том году, у меня даже слёзы шли в какой-то момент. Потом, когда они вылетали, я вообще расстроился окончательно. В этом году у меня тоже были очень такие смешанные эмоции, но там они скорее больше направлены были не по игре, а скорее, наверное, на судейство в этом году, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

Материалы по теме
Фото
Савелий Коростелёв в шутку убежал после вопроса об отношениях с Дарьей Непряевой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android