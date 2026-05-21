«Что-то с чем-то». Коростелёв – о посещении матча «Барселона» — «Реал»

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о посещении матча между мадридским «Реалом» и «Барселоной». По словам спортсмена, он вживую смотрел финал Кубка Испании прошлого сезона, в котором сине-гранатовые обыграли мадридцев со счётом 3:2.

— На матчах «Барселоны» ты бывал?

— Да. Как раз-таки в том году вместо отпуска на Мальдивах был такой евротур у меня. Я как раз-таки съездил на финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал». Это было что-то с чем-то. Я тогда две недели без голоса потом ходил. И попал на первый матч полуфинала Лиги Чемпионов «Барселона» — «Интер».

— Ты смотрел матч «Барселоны» с «Атлетико» в этом сезоне? Помнишь свои эмоции после того, как они вылетели?

— Честно, вот в том году, когда они вылетали от «Интера», у меня было больше эмоций. Когда они делали камбэк в том году, у меня даже слёзы шли в какой-то момент. Потом, когда они вылетали, я вообще расстроился окончательно. В этом году у меня тоже были очень такие смешанные эмоции, но там они скорее больше направлены были не по игре, а скорее, наверное, на судейство в этом году, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.