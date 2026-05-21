Защитник сборной США Ричардс поделился ожиданиями от домашнего ЧМ-2026

Защитник сборной США Крис Ричардс высказался о предстоящем домашнем чемпионате мира 2026 года.

— Насколько важнее становится чемпионат мира, проводимый дома?

— Думаю, что проведение чемпионата мира на родной земле немного усиливает давление на нас… Но давление закаляет алмазы, поэтому уверен, что мы очень этому рады, и у нас есть своё собственное давление. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы навсегда изменить футбол в Америке. И я думаю, что этот цикл, этот чемпионат мира, — это шанс для нас сделать это. Если вспомнить последний чемпионат мира на американской земле, то он, по сути, заложил основу нашей национальной футбольной лиги, поэтому мы с нетерпением ждём выступлений, которые мы покажем на поле, а также того наследия, которое мы оставим после этого.

— Как вы справляетесь с шумом и ожиданиями?

— Считаю, что важно следить за тем, чтобы мы несли ответственность друг перед другом, но также стараться совершенствоваться и не довольствоваться тем, что есть, всегда стремиться к большему. Думаю, самое главное — это то, что мы всегда стремимся превзойти ожидания и стать лучше.

Я бы солгал, если бы сказал, что вокруг нас нет шума или давления, но, опять же, мы с нетерпением ждём этого. В профессиональном спорте всегда будет какой-то шум, поэтому мы хотим заставить замолчать хейтеров, а наших болельщиков — заставить гордиться нами. Самое главное для нас — у каждого будет своё мнение, но мы хотим показать себя с лучшей стороны перед теми, кто нас действительно поддерживает.

— Какие эмоции вы ожидаете испытать во время первого матча чемпионата мира с Парагваем?

— Думаю, нахлынут все эмоции… Счастье, эйфория, ностальгия, гордость, волнение — думаю, всё это нахлынет одновременно. Я стараюсь не заглядывать слишком далеко вперёд, но услышать первый национальный гимн прямо перед стартовым матчем чемпионата мира на родной земле — думаю, ничто в мире не сможет это повторить. Я мечтал об этом с 10 лет, с момента просмотра своего первого матча национальной команды, и я надеюсь, что это очень скоро станет реальностью, — приводит слова Ричардса официальный сайт ФИФА.