Савелий Коростелёв ответил, болеет ли за «Спартак» в РПЛ

Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, болеет ли за «Спартак», матч которого посетил. Он признался, что в Мир Российской Премьер-Лиге не испытывает симпатий ни к одному из клубов.

— Ты был замечен на матче «Спартака», выкладывал у себя в канале. Ты болеешь за них?

— Я болею за «Барселону». А если меня зовут куда-то сходить с друзьями на любой футбольный матч в России, где бы то ни было, я только за, потому что это всё равно приятное времяпрепровождение.

— То есть в России нет команды, за которую ты болеешь?

— Нет, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.