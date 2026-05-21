Крис Ричардс ответил, реалистично ли для США выиграть чемпионат мира

Защитник сборной США Крис Ричардс оценил шансы национальной команды на победу в чемпионате мира 2026 года.

— Как вы считаете, реалистично ли для США выиграть чемпионат мира?

— Почему нет? Считаю, моя цель в каждой игре, в каждом турнире, в котором я участвую, — победить. И опять же, мы играем на родной земле… Преимущество домашнего поля. Америка — страна, полная верующих, так почему же мы не можем выиграть чемпионат мира? — приводит слова Ричардса официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная США сыграет в группе D с национальными командами Парагвая, Австралии и Турции.