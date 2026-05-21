Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«И моя вина есть». Василенко подробно объяснил ухудшение результатов «Факела» весной

Главный тренер «Факела» Олег Василенко объяснил ухудшение результатов воронежской команды в весенней части сезона. Напомним, «Факел» финишировал на втором месте в Лиге Pari (Первой лиге), обеспечив себе путёвку в Мир РПЛ на следующий сезон.

«По весне абсолютно все команды немножко шатает, но я не ожидал, что нас так поведёт. У меня было достаточно времени, чтобы всё проанализировать. Пришёл к выводу, что проблема носила комплексный характер.

Первое: по независящим от нас причинам, из-за погодных условий, мы фактически потеряли четыре дня на сборах. Потом постарались это компенсировать. Я долго думал, выяснил мнение всего коллектива и на третьем сборе впервые за много лет поменял тренировочную программу. Я видел, что ребята начали его так же собранно, как два предыдущих, так же терпели и давали те результаты и цифры, которые нам были необходимы. Сейчас задним числом понимаю, что, наверное, не стоило этого делать.

Один из важных моментов — психология. У команды должна развиваться уверенность, но не самоуверенность. Видимо, после победы над «Уралом» многие ошибочно подумали, что мы уже там [в РПЛ]. Журналисты, блогеры, болельщики, футболисты, все вокруг говорили об этом, и на каждого такая информация влияет по-разному. Дистанцию нужно проходить на уверенности, а уверенность — это привычка положительных действий. Если они совершаются на тренировке и потом переносятся на игру — всё получится. Третий момент тоже носит ментальный и психологический характер. Нужно признать, что даже нашему опытному составу с давлением порой тяжело было справиться. Ты уже представляешь себя в Премьер-Лиге, а тебя прибивает. Начинается, как я это называю, дрифт машины зимой. А что самое главное в такой ситуации? Не паниковать и держаться за руль. У нас это не сразу получилось, потому что все по-разному на временные трудности среагировали. Тут и моя вина есть.

После игры с «Родиной» я поддался эмоциям. Сейчас понимаю, что следовало по-другому себя повести. Это надо признавать», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

