Инсайдер Экрем Конур огласил приоритетные трансферные цели «Барселоны» на лето

Известный журналист и инсайдер Экрем Конур огласил приоритетные трансферные цели каталонской «Барселоны» на лето. По словам Конура, сине-гранатовые хотят сохранить нападающего Маркуса Рашфорда и защитника Жоау Канселу, которые выступали за команду в сезоне-2025/2026 на правах аренды.

Источник отмечает, что «Барселона» готова сделать всё возможное, чтобы сохранить Маркуса и Жоау. Права на английского вингера принадлежат «Манчестер Юнайтед», португальский защитник является футболистом саудовского «Аль-Хиляля».

По итогам нынешнего сезона «Барселона» выиграла чемпионат Испании, опередив мадридский «Реал» на 11 очков в итоговой турнирной таблице.