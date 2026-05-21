Главная Футбол Новости

Лыжник Савелий Коростелёв назвал Льва Яшина лучшим спортсменом в истории

Комментарии


Участник Олимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, кого считает лучшим спортсменом в истории. Он выделил легендарного советского футболиста Льва Яшина, который по сей день является единственным голкипером, получившим «Золотой мяч».

— Лучший спортсмен, на твой взгляд, за всю историю? Вообще среди всех спортсменов.
 — Честно, не застал его карьеру, но давай будем отталкиваться от того, что у нас в мире футбол — это номер один, а у нас есть человек, который «Золотой мяч» выигрывал.

— Больше всех раз?
— Нет.

— А! Ты это про Льва Яшина?
— Да, – сказал Коростелёв в видео «Mash на спорте» в VK.

