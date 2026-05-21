Валерий Газзаев подвёл итоги сезона для «Динамо»



Известный отечественный тренер Валерий Газзаев подвёл итоги сезона-2025/2026 для московского «Динамо». Клуб финишировал на седьмом месте в Мир РПЛ.

«Для «Динамо» сезон неудовлетворительный. Сезон начинал Карпин, а заканчивал Гусев. Мне кажется, вторая часть чемпионата прошла на хорошем уровне. Несмотря на непопадание в финал Кубка России, мы видели, что в Краснодаре играли равные команды. Пенальти — это всегда лотерея. Концовку сезона «Динамо» провело хорошо. Я считаю, что Гусев даже под таким давлением показывал хорошую игру и результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.