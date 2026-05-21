Газзаев: турнирная таблица — зеркало чемпионата, «Зенит» закономерно стал чемпионом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что «Зенит» закономерно стал чемпионом России по итогам этого сезона. Сине-бело-голубые опередили ставшим второй «Краснодар» на два очка.

«Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом, а «Краснодар» — серебряным призёром. Как правило, турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат, и свои места все занимают по праву. Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» — значит, он лучше подготовился. «Зенит» учёл нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.

Борьба за чемпионство до последнего тура — это важно и для болельщиков, и для турнирной таблицы. Такое держит всех в напряжении. Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идёт борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-Лиге. Всё это закономерно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

