Олег Василенко разобрал, как изменилась «Родина» с приходом испанского тренера Диаса

Главный тренер «Факела» Олег Василенко разобрал, как изменилась московская «Родина» после назначения испанского тренера Хуана Диаса.

«Они молодцы. Нужно уважать соперников — клуб, ребят. В «Родине» тренеру позволили отойти от прежних тактических приоритетов клуба. Все предшественники Диаса предпочитали долгий, вязкий контроль мяча. Сейчас «Родина» другая: больше зацикленная на плотности игры и моментально вылетающая в быструю атаку. Даже нападающие активно отрабатывают в защите. В команде собраны обученные ребята, игровики. Сбалансированный состав. Благодаря совокупности этих факторов «Родина» и прошла удачно чемпионат», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.