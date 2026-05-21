Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Вингер «Барселоны» Рафинья намекнул, какие команды из АПЛ предлагали ему контракт

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья намекнул, какие команды из английской Премьер-лиги предлагали ему контракт до того, как он перешёл в каталонский клуб. За «Барселону» бразилец выступает с 2022-го. Прежде он играл за «Лидс», «Ренн», лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш».

— Лучшее решение в вашей жизни?
— Подписание контракта с «Барселоной».

— Были ли предложения от других команд?
— Да. От синей команды из Манчестера (вероятно, имеется в виду «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») и красной из Лондона (скорее всего, «Арсенал». — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Рафиньи The Touchline в социальной сети X.

