Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

38-летний Яго Аспас продлил контракт с «Сельтой» до 2029 года

Нападающий испанской «Сельты» Яго Аспас продлил контракт с клубом до 2029 года. Об этом сообщил официальный сайт «Сельты».

«Яго Аспас подтвердил свою преданность клубу всей своей жизни. И он делает это так, как может сделать только легенда: думая как о настоящем, так и о будущем. Он подписал контракт до 2029 года и продолжит защищать небесно-голубую эмблему на поле ещё один сезон. Ещё один. И когда наконец настанет день, когда он покинет поле, он сразу же войдёт в структуру клуба, продолжая вносить свой вклад изнутри. Тот Яго Аспас, которого мы всегда знали, в новой роли», — написано в сообщении клуба.

Уточняется, что Аспас по этому договору должен войти в структуру клуба после завершения карьеры. Испанец может досрочно прервать свой контракт в любое время и сразу начать работать в структуре клуба.

38-летний Яго Аспас начинал карьеру в молодёжных командах «Сельты» и вернулся в клуб в 2015 году.

