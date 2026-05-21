Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Спортивный директор «Черноморца» Бут: уход Евсеева в «Динамо» Махачкала был ударом в спину

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут высказался о вылете из Лиги Pari по итогам этого сезона, упомянув экс-главного тренера команды Вадима Евсеева. Сейчас Евсеев работает в махачкалинском «Динамо».

— С чем связываете вылет команды в ФНЛ-2, когда ещё год назад могли выйти в РПЛ?
— Главный спонсор команды в лице Сергея Николаевича Шишкарёва ушёл из «Черноморца». У нас был один бюджет, при котором у нас были совсем другие игроки. Пришлось летом в короткие сроки назначать нового тренера, за одну-две недели набирать 18–20 новых футболистов. Это тяжело для команды. Потом мы нашли деньги. Плохо стартовали в ФНЛ с главным тренером Первушиным, были на последнем месте. Приняли решение и потом поставили Вадима Евсеева, который выправил ситуацию. Мы выиграли несколько матчей и вылезли из зоны вылета. Всё было отлично. Тут — раз, и случился третий удар в спину: Евсеев уходит в «Динамо» Махачкала.

Опять нам надо искать нового главного тренера. Два ведущих игрока — Алиев и Радионов — ушли вместе с Евсеевым, так как у них в контракте были отступные. После зимних сборов мы провалили несколько матчей и недобрали очки. Пошёл ряд поражений. Нас очень сильно подвела домашняя игра с «Соколом» из Саратова, который уже вылетел в ФНЛ-2. Для нас это поражение было ударом. Несмотря на то, что мы обыграли «Чайку» и «Урал», нам не хватило двух очков в матче с «Уфой», чтобы остаться в ФНЛ, — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

