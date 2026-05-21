Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Состав сборной Германии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира 2026 года
Мануэль Нойер
Комментарии

Сборная Германии в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Бавария»).

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Жонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Ленарт Карл («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).

Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Лерой Зане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).

Фото: Сборная Германии

