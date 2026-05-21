Сергей Семак определил отличительную особенность последних трёх сезонов РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что последние три сезона Мир Российской Премьер-Лиги отличаются плотной и тяжёлой борьбой за победу в турнире. Чемпионом России по итогам кампании-2025/2026 стали сине-бело-голубые. Второе место занял «Краснодар».

«Последние три года в нашем чемпионате идёт очень плотная и тяжёлая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно — смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом. Особенность последних трёх лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определённая сложность, цена ошибок очень высока», — приводит слова Семака ТАСС.