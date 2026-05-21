Василенко ответил, нуждается ли «Факел» в усилении состава перед возвращением в РПЛ



Главный тренер «Факела» Олег Василенко ответил, нуждается ли его команда в усилении перед возвращением в Мир РПЛ.

«Наверное, ни один тренер не откажется от сильного игрока, способного дополнить команду и проявить в ней свои лидерские качества. Это неотъемлемая часть футбола, которая способствует росту всего коллектива и каждого футболиста в отдельности. Но для того, чтобы предметно ответить на ваш вопрос, нужно разговаривать с руководством, генеральным директором, спортивным, селекционным отделом, чтобы понимать, на что можем рассчитывать. Всё-таки у нас ограниченные возможности. От этого и нужно отталкиваться. Если можем усилить команду — окей, мы должны это делать однозначно. Если нет, нужно понять, в каком формате её можно трансформировать без серьёзного усиления со стороны», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.