Сенегал объявил итоговый состав на чемпионат мира — 2026

Сборная Сенегала официально объявила состав на чемпионат мира — 2026.
Вратари: Эдуард Менди («Аль-Ахли»), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»).
Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Мусса Ниакате («Лион»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Крепин Диатта («Монако»), Мамаду Сарр («Челси»), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Абдулай Сек («Маккаби Хайфа»), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»).
Полузащитники: Идрисса Гейе («Эвертон»), Пап Гейе («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Паф Сисс («Райо Вальекано»)
Нападаюшие: Николас Джексон («Бавария»), Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Бамба Диенг («Лорьян»), Илиман Ндиайе («Эвертон»), Ибрагим Мбайе («Пари Сен-Жермен»), Ассане Диао («Комо»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).