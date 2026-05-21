Стало известно, кто прокомментирует Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Комментаторы Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель будут работать на Суперфинале Фонбет Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Об этом сообщил телеграм-канал «Матч Премьер».

Встреча состоится в воскресенье, 24 мая. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Ранее в финале Пути регионов московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 1:0. В финале Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей оказался сильнее московского «Динамо» — 0:0, 6:5 пен.

Обладателем Кубка России прошлого сезона стал ЦСКА. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.