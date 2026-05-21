Френки де Йонг раскрыл, может ли он покинуть «Барселону»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ответил, рассмотрит ли он варианты с продолжением карьеры в другом клубе этим летом. За сине-гранатовых хавбек выступает с лета 2019-го. В нынешнем сезоне де Йонг отыграл 37 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал восемь результативных передач.

«Я не уйду из «Барсы» этим летом. У меня даже мыслей таких не возникало», — приводит слова де Йонга The Touchline в социальной сети X.

Действующий контракт Френки с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2029-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 45 млн.