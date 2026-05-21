Йоррел Хато высказался о борьбе «Челси» за попадание в еврокубки

Защитник английского «Челси» Йоррел Хато высказался о двух последних матчах команды в сезоне чемпионата страны. Ранее «синие» обыграли «Тоттенхэм» (2:1), а в последнем туре встретятся с «Сандерлендом» 24 мая.

«Мы знали, что после финала Кубка у нас осталось две важные игры в лиге и нам нужно набрать шесть очков. Мы хорошо сыграли первую половину против «Тоттенхэма», а теперь в воскресенье нас ждёт вторая половина. Игра с «Сандерлендом» будет сложной, но очень важной, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

У нас хорошие шансы. Мы знаем, что нам нужно делать. Нам нужно три очка, чтобы обеспечить себе место в еврокубках. В воскресенье мы едем туда, чтобы выиграть. «Челси» — большой клуб, поэтому мы должны быть в еврокубках», — приводит слова Хато официальный сайт «Челси».