Главная Футбол Новости

Йоррел Хато высказался о борьбе «Челси» за попадание в еврокубки

Защитник английского «Челси» Йоррел Хато высказался о двух последних матчах команды в сезоне чемпионата страны. Ранее «синие» обыграли «Тоттенхэм» (2:1), а в последнем туре встретятся с «Сандерлендом» 24 мая.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 18'     2:0 Сантос – 67'     2:1 Ришарлисон – 74'    

«Мы знали, что после финала Кубка у нас осталось две важные игры в лиге и нам нужно набрать шесть очков. Мы хорошо сыграли первую половину против «Тоттенхэма», а теперь в воскресенье нас ждёт вторая половина. Игра с «Сандерлендом» будет сложной, но очень важной, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

У нас хорошие шансы. Мы знаем, что нам нужно делать. Нам нужно три очка, чтобы обеспечить себе место в еврокубках. В воскресенье мы едем туда, чтобы выиграть. «Челси» — большой клуб, поэтому мы должны быть в еврокубках», — приводит слова Хато официальный сайт «Челси».

