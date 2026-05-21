Защитник «Челси» Йоррел Хато рассказал об адаптации в клубе

Защитник английского «Челси» Йоррел Хато высказался об адаптации в клубе после перехода из нидерландского «Аякса» летом 2025 года.

«Я бы соврал, если бы сказал, что первая пара месяцев была лёгкой, потому что это не так. Это было трудное время, но во второй половине сезона вы увидели мою лучшую сторону. Я показал свои качества — те, которые я демонстрировал в «Аяксе». Я значительно прибавил, в том числе и в уверенности в себе, и именно поэтому я сейчас играю», — приводит слова Хато официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 20-летний Йоррел Хато провёл 21 матч. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. В Кубке Англии защитник сыграл пять встреч и забил два гола, в Кубке английской лиги — пять матчей и отдал одну результативную передачу.