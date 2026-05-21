Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Йоррел Хато рассказал об адаптации в клубе

Защитник «Челси» Йоррел Хато рассказал об адаптации в клубе
Комментарии

Защитник английского «Челси» Йоррел Хато высказался об адаптации в клубе после перехода из нидерландского «Аякса» летом 2025 года.

«Я бы соврал, если бы сказал, что первая пара месяцев была лёгкой, потому что это не так. Это было трудное время, но во второй половине сезона вы увидели мою лучшую сторону. Я показал свои качества — те, которые я демонстрировал в «Аяксе». Я значительно прибавил, в том числе и в уверенности в себе, и именно поэтому я сейчас играю», — приводит слова Хато официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 20-летний Йоррел Хато провёл 21 матч. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. В Кубке Англии защитник сыграл пять встреч и забил два гола, в Кубке английской лиги — пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Йоррел Хато высказался о борьбе «Челси» за попадание в еврокубки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android