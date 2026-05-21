Представитель Худякова рассказал, есть ли интерес к вратарю от европейских клубов

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, рассказал, есть ли интерес к 22-летнему голкиперу со стороны европейских клубов.

«На сегодняшний день предметного интереса к Дане не было. Разговоры ходят постоянно. Дальше пока ничего не двигается. Если будет предметный интерес, переговорим по этому поводу. Если нет — Даня недавно в интервью сказал, что его всё устраивает. Он завоевал место в составе. Позади остались неприятности с травмами. Настроение более чем позитивное», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.