«Для нас это хорошая новость». Хато — о назначении Алонсо в «Челси»

Защитник английского «Челси» Йоррел Хато высказался о возможном изменении схемы с приходом испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. Алонсо приступит к работе с 1 июля 2026 года.

«Я играл в тройке защитников, в четвёрке и в пятёрке. Для меня неважно, где я играю, я просто хочу играть.

Он отличный тренер и сам был отличным игроком. Он очень хорошо проявил себя в «Ливерпуле», «Реале» и «Баварии». Для нас это хорошая новость, что у нас есть тренер в начале сезона. Конечно, мы сосредоточены на воскресной игре, но мы с нетерпением ждём следующего сезона», — приводит слова Хато официальный сайт «Челси».