Василенко: платить футболисту нужно за мастерство, а не майку бывшего клуба или паспорт

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался об изменениях в российском футболе.

— Сильно изменилась Премьер-Лига за время вашего отсутствия?
— Изменилась. Есть группа команд, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Но в клубах из нижней половины таблицы мы тоже видим сегодня качественных, играющих ребят, адаптированных к РПЛ. Дело не бюджетах, а в исполнителях. Мы это доказали в 2022 году, и потом «Факел» три года выступал в Премьер-Лиге вопреки бюджету. Поэтому, если мы кого-то подписываем, то должны подписывать качество. И игрок должен получать деньги за своё мастерство, а не за майку бывшего клуба или какой-то паспорт. Разница между Первой лигой и РПЛ, помимо технической оснащённости игроков, кроется в быстроте принятия решений. В остальном там точно так же отдают передачи щекой и бьют по воротам, — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

