«Сами виноваты». Гендиректор «Черноморца» Гордиюк — о вылете команды во Вторую лигу

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк высказался о вылете клуба в Леон Вторую лигу.

«Все прекрасно знают причины, почему «Черноморец» не пустили в РПЛ в прошлом году. Это много раз обсуждалось. Вылет в этом году в ФНЛ-2? Для команды 16-я строчка в таблице — это не наше место. Но так иногда случается. На то есть ряд причин. Невозможно назвать кого-то виноватым: были частые смены тренеров, уход основного спонсора, поиск финансирования.

Мы сами до этого довели. Всё было у нас в руках. Мы могли намного раньше решить вопрос по спортивному принципу и не допустить вылета команды в ФНЛ-2. К сожалению, имеем что имеем. Сейчас команда проходит лицензирование во Вторую лигу. Мы сами виноваты на поле», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.