В «Реале Сосьедад» отреагировали на информацию о возможной продаже Захаряна

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» отреагировали на информацию о возможной продаже российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» готов будет продать хавбека в летнее трансферное окно, если поступит предложение о его приобретении в размере от € 14 млн.

«Это лишь слухи», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы испанского клуба «Матч ТВ».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в 2023 году. За испанский клуб 22‑летний россиянин провёл 65 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Контракт игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитан до конца июня 2029 года.