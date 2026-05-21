Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

41-летний Тьяго Силва покинул «Порту»

41-летний Тьяго Силва покинул «Порту»
Комментарии

Бразильский защитник Тьяго Силва покинул португальский «Порту». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Контракт Тьяго Силвы истёк, и 41-летний бразильский защитник покидает «Порту» после двух периодов выступлений за клуб.

В свой первый период, в 2004 году, Тьяго Силва выступал за резервную команду «Порту» в начале своей карьеры, полной достижений. Во второй период, после победы в Лиге чемпионов на стадионе «Драгау», центральный защитник, родившийся в Рио-де-Жанейро, принял участие в 14 матчах португальской лиги, Лиги Европы и Кубка Португалии, став чемпионом страны и завоевав 33-й трофей в своей карьере.

После подтверждения ухода Тьяго Силвы клуб желает ему удачи в будущем. «Порту» навсегда останется его домом», — написано в сообщении.

Материалы по теме
Официально
38-летний Яго Аспас продлил контракт с «Сельтой» до 2029 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android