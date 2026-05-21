В «Черноморце» ответили, когда решится дальнейшая судьба клуба и его финансирование

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк ответил, когда решится дальнейшая судьба клуба и его финансирование. Напомним, новороссийский клуб занял 16-е место по итогам сезона Лиги Pari (Первой лиги) и вылетел во Вторую лигу.

«Сейчас идёт процедура лицензирования. Есть очень много рабочих вопросов, которые решаются. У нас ещё не было совета правления. Будет встреча с руководством, там будут подведены итоги выступления команды в чемпионате. Тогда определимся с дальнейшей судьбой и финансированием команды», — сказал Константин Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.