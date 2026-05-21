Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Черноморце» ответили, когда решится дальнейшая судьба клуба и его финансирование

В «Черноморце» ответили, когда решится дальнейшая судьба клуба и его финансирование
Комментарии

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк ответил, когда решится дальнейшая судьба клуба и его финансирование. Напомним, новороссийский клуб занял 16-е место по итогам сезона Лиги Pari (Первой лиги) и вылетел во Вторую лигу.

«Сейчас идёт процедура лицензирования. Есть очень много рабочих вопросов, которые решаются. У нас ещё не было совета правления. Будет встреча с руководством, там будут подведены итоги выступления команды в чемпионате. Тогда определимся с дальнейшей судьбой и финансированием команды», — сказал Константин Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Сами виноваты». Гендиректор «Черноморца» Гордиюк — о вылете команды во Вторую лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android