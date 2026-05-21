Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Защитник «Зенита» Дркушич назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич назвал полузащитника сине-бело-голубых Вендела лучшим игроком завершившегося сезона Мир РПЛ. «Зенит» стал чемпионом России по итогам кампании-2025/2026, опередив в итоговой турнирной таблице «Краснодар» на два очка.

«Лучший игрок сезона — это Вендел. Когда он в хорошей форме, когда он сильно играет, то очень помогает «Зениту». Он стабильно держит уровень», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Вендел выступает за «Зенит с 2020 года. В сезоне-2025/2026 28-летний полузащитник провёл 27 матчей за «Зенит» в рамках РПЛ, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

