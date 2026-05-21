Сборная Марокко сообщила состав для подготовки к ЧМ-2026

Сборная Марокко в социальной сети Х опубликовала состав игроков для подготовки к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Марокко:

Вратари: Эль-Мехди Аль-Харрар («Раджа»), Мунир Эль-Каджуи («Ренессанс де Беркан»), Янис Беншауш («Монако»), Ибрагим Гомис («Марсель»).

Полевые игроки: Исмаэль Бауф («Камбюр»), Маруан Саадан («Аль-Фатех»), Абдельхамид Аит Будлал («Ренн»), Мохамед Шиби («Пирамидс), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Имран Луза («Уотфорд»), Уссама Таргаллин («Фейеноорд»), Жессим Яссин («Страсбург»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Софьян Буфаль («Гавр»), Райан Бунида («Аякс»), Яссир Забири («Ренн»), Отман Маамма («Уотфорд»), Софьан Бенждида (МАС), Янис Беграуи («Эшторил»), Айюб Буадди («Лилль»), Тавфик Бентаеб («Труа»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт»), Софьян Эль-Фаузи («Шальке-04»), Софьян Буфтини («Аль-Васл»), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Суфьян Эль-Каруани («Утрехт»).