Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расширенный состав сборной Марокко по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Марокко сообщила состав для подготовки к ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Марокко в социальной сети Х опубликовала состав игроков для подготовки к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Марокко:

Вратари: Эль-Мехди Аль-Харрар («Раджа»), Мунир Эль-Каджуи («Ренессанс де Беркан»), Янис Беншауш («Монако»), Ибрагим Гомис («Марсель»).

Полевые игроки: Исмаэль Бауф («Камбюр»), Маруан Саадан («Аль-Фатех»), Абдельхамид Аит Будлал («Ренн»), Мохамед Шиби («Пирамидс), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Имран Луза («Уотфорд»), Уссама Таргаллин («Фейеноорд»), Жессим Яссин («Страсбург»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Софьян Буфаль («Гавр»), Райан Бунида («Аякс»), Яссир Забири («Ренн»), Отман Маамма («Уотфорд»), Софьан Бенждида (МАС), Янис Беграуи («Эшторил»), Айюб Буадди («Лилль»), Тавфик Бентаеб («Труа»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт»), Софьян Эль-Фаузи («Шальке-04»), Софьян Буфтини («Аль-Васл»), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Суфьян Эль-Каруани («Утрехт»).

Материалы по теме
Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android