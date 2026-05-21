В Египте рассказали, приедет ли Мохамед Салах на матч со сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам высказался об участии нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в предстоящем товарищеском матче со сборной России. Встреча пройдёт в Каире 29 мая.

«Мохамед Салах — лидер и капитан нашей сборной. Матч с Россией пройдёт у нас дома, поэтому, конечно, он примет в нём участие», — приводит слова Аззама Sport24.

В минувшем сезоне 33-летний Салах провёл за «Ливерпуль» 40 встреч, забил 12 голов и сделал девять результативных передач. Летом Мохамед покинет мерсисайдский клуб. Сборная Египта сыграет на чемпионате мира — 2026.