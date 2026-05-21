Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
21:00 Мск
В Египте рассказали, приедет ли Мохамед Салах на матч со сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам высказался об участии нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в предстоящем товарищеском матче со сборной России. Встреча пройдёт в Каире 29 мая.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 13:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мохамед Салах — лидер и капитан нашей сборной. Матч с Россией пройдёт у нас дома, поэтому, конечно, он примет в нём участие», — приводит слова Аззама Sport24.

В минувшем сезоне 33-летний Салах провёл за «Ливерпуль» 40 встреч, забил 12 голов и сделал девять результативных передач. Летом Мохамед покинет мерсисайдский клуб. Сборная Египта сыграет на чемпионате мира — 2026.

