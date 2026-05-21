Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Валерий Газзаев: для ЦСКА сезон провальный, клуб должен претендовать только на чемпионство

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев подвёл итоги сезона-2025/2026 для московского ПФК ЦСКА. Армейцы финишировали на пятом месте в Мир РПЛ.

«Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели — вплоть до чемпионства. Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать. Непопадание ЦСКА хотя бы в тройку — это провальный сезон. Вы сами понимаете, что клуб с такими традициями, амбициями и возможностями должен претендовать только на победу в чемпионате. Это однозначно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

