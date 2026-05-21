Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Мартинс рассказал, какое прозвище у Помазуна в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, какое прозвище дали в команде голкиперу Илье Помазуну. По его словам, вратаря называют Пумой.

«Пума. Илья очень хорош на пенальти. Каждый раз на тренировках он встаёт – и ты не знаешь, куда бить», – заявил Кристофер Мартинс в видео клубной пресс-службе красно-белых.

Напомним, Помазун пополнил состав «Спартака» в феврале 2025 года. Он перебрался в стан красно-белых из московского ПФК ЦСКА. С тех пор Илья провёл за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, пропустив в них 10 голов. Действующий контракт Помазуна с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

