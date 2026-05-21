Президент «Урала» высказался о спорном голе в стыковом матче с «Динамо» Мх

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по итогам первого стыкового матча за право выступать в Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра состоялась 20 мая в Екатеринбурге. «Урал» уступил на своём поле со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 23 мая. В частности, Иванов высказался о спорном голе в ворота своего клуба.

«Я видел много повторов. И моё субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение. Сколько камер мы посмотрели — ни на одной не видно, что мяч полностью пересёк линию ворот», — цитирует Иванова пресс-служба «Урала».