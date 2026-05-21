Аршавин объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом Суперфинала Кубка России

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Игра пройдёт в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ. «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, всё остальное, все факторы говорят за «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».