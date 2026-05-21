Главная Футбол Новости

Григорян оценил игру Руслана Литвинова из «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян оценил игру полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова. За последние сезоны он успел поиграть на разных позициях в защите и полузащите. Однако под руководством Хуана Карлоса Карседо, который возглавил команду минувшей зимой, Литвинов приобрёл стабильность в опорной зоне полузащиты.

«Много искали ему позиций, постоянно дёргали. Он прожил тяжелейший период, перенёс его с достоинством и сейчас выглядит очень достойно на позиции опорного полузащитника», — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Литвинов сыграл 27 матчей в рамках Мир РПЛ. На счету Руслана один гол и три результативные передачи. В Фонбет Кубке России полузащитник провёл восемь игр, забив два мяча.

