В «Черноморце» предстоит сокращение зарплат после вылета из Первой лиги

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк рассказал, что в клубе ожидается сокращение зарплат после вылета команды из Лиги Pari по итогам сезона-2025/2026.

«По составу — у нас порядка семи человек с действующими контрактами. Мы прорабатываем все варианты, в том числе просматриваем потенциальных новичков. Конкретика наступит после окончания срока лицензирования — в первых числах июня. Однозначно я не переживаю, что бо́льшая часть игроков может уйти из команды.

Финансовые условия Первой и Второй лиг совершенно разнятся. Даже у тех ребят, которые остались, мы не в состоянии поддерживать уровень таких больших зарплат. Будем разговаривать. Всё зависит от финансовой составляющей и подтверждённого бюджета на следующий сезон», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.