Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
«Это чемпионство кажется больше командным». Семак — о победе «Зенита» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что победа сине-бело-голубых в Мир РПЛ этого сезона кажется ему командной. По словам специалиста, по ходу кампании-2025/2026 у «Зенита» была наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков.

«Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то — другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой, наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятёрке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным», — приводит слова Семака ТАСС.

«Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз. По этому показателю сине-бело-голубые обошли московский «Спартак», в активе которого 10 трофеев.

