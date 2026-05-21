Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Ротора» отреагировал на поражение от «Акрона»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов высказался после поражения от «Акрона» со счётом 0:2 в первом VK Видео переходном матче за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 45+1'     0:2 Беншимол – 51'    

«Дорогие болельщики! Хотелось бы вам сказать огромное спасибо. Огромное спасибо каждому, кто вчера пришёл на стадион и поддерживал нас на трибунах. Спасибо каждому, кто болел за нас у экранов телевизоров и телефонов.

Да, мы вчера проиграли. Уступили команде Премьер-Лиги в борьбе. Каждый футболист, тренер, административный штаб — мы все отдали все силы для достижения необходимого результата. К сожалению, вчера у нас этого не получилось. Но переходные матчи состоят из двух игр. И я вас уверяю, что наша решимость победить как никогда сильна и велика. Уже в субботу мы выйдем на поле в Самаре для того, чтобы достичь поставленной цели: победить.

Сезон заканчивается с финальным свистком второго стыкового матча. И до этого финального свистка вся команда отдаст все силы для победы.

Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему фан-сектору, который подготовил потрясающий перформанс. Это был самый крупный перформанс за последние шесть лет. Мы знаем, сколько сил и времени они потратили на организацию и на создание такого красивого полотна. Спасибо, D110!

Друзья! Болельщики! Клубом будет организован выезд в Самару на автобусах, которые оплатит клуб. Для вас это будет полностью бесплатный выезд. Подробную информацию клуб объявит немного позже. Вперёд за «Ротор», – приводит слова Кривова телеграм-канал «Ротора».

Ответная игра пройдёт в субботу, 23 мая. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в РПЛ-2026/2027.

Как же вовремя для «Акрона» вернулся Дзюба! Но главный герой стыка с «Ротором» не он
