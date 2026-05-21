Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
«Атлетико» предложил Бернарду Силве контракт по схеме «2+1» — Marca

Мадридский «Атлетико» нацелился на подписание контракта с полузащитником Бернарду Силвой, который покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Португальский футболист рад из-за интереса к нему со стороны «матрасников». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Атлетико» рассматривают Бернарду в качестве замены для Антуана Гризманна. Мадридский клуб продвигается в переговорах с агентом 31-летнего игрока. «Матрасники» готовы предложить Бернарду контракт, рассчитанный на два года, с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

