Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении «Саутгемптона»

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении «Саутгемптона»
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении «Саутгемптона». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X. Ранее по решению Английской футбольной лиги (EFL) команду исключили из финала плей-офф Чемпионшипа.

По информации инсайдера, FA рассмотрит дела в отношении клуба, а также отдельных лиц команды, включая главного тренера Тонду Эккерта. Ассоциация может также наложить запрет на футбольную деятельность наставника. «Саутгемптон» уже рассматривает вопрос об увольнении специалиста.

Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. Позже команду отстранили от участия в турнире.

Материалы по теме
Скандалище в стыках за место в АПЛ! Клуб вышвырнули из финала за шпионаж
Скандалище в стыках за место в АПЛ! Клуб вышвырнули из финала за шпионаж
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android