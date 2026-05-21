Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении «Саутгемптона»

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении «Саутгемптона». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X. Ранее по решению Английской футбольной лиги (EFL) команду исключили из финала плей-офф Чемпионшипа.

По информации инсайдера, FA рассмотрит дела в отношении клуба, а также отдельных лиц команды, включая главного тренера Тонду Эккерта. Ассоциация может также наложить запрет на футбольную деятельность наставника. «Саутгемптон» уже рассматривает вопрос об увольнении специалиста.

Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. Позже команду отстранили от участия в турнире.