Морган Роджерс из «Астон Виллы» признан игроком сезона в Лиге Европы
Поделиться
Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс признан игроком сезона в Лиге Европы. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.
Роджерс принял участие в 15 встречах нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. В финальном матче с «Фрайбургом», где «Астон Вилла» победила со счётом 3:0, полузащитник забил гол и сделал ассист.
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
Действующее трудовое соглашение Роджерса с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.
Материалы по теме
Самые дорогие футболисты:
Комментарии
- 21 мая 2026
-
18:22
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:22
-
17:14
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:48
-
16:40
-
16:34
-
16:24
-
16:22
-
16:21
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:04
-
15:53
-
15:52
-
15:50
-
15:39
-
15:3641-летний Тьяго Силва покинул «Порту» Официально
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:15
-
14:51
-
14:50