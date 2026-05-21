Морган Роджерс из «Астон Виллы» признан игроком сезона в Лиге Европы

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс признан игроком сезона в Лиге Европы. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Роджерс принял участие в 15 встречах нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. В финальном матче с «Фрайбургом», где «Астон Вилла» победила со счётом 3:0, полузащитник забил гол и сделал ассист.

Действующее трудовое соглашение Роджерса с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

