Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Морган Роджерс из «Астон Виллы» признан игроком сезона в Лиге Европы

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс признан игроком сезона в Лиге Европы. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Роджерс принял участие в 15 встречах нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. В финальном матче с «Фрайбургом», где «Астон Вилла» победила со счётом 3:0, полузащитник забил гол и сделал ассист.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

Действующее трудовое соглашение Роджерса с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

