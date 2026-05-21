Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Надежда Кадышева, Т.А.Т.У. и DJ Groove выступят на Суперфинале Кубка России

Певица Надежда Кадышева, группа Т.А.Т.У. и DJ Groove выступят на Суперфинале Фонбет Кубка России, который пройдёт между «Спартаком» и «Краснодаром» 24 мая. Об этом информирует РФС в телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Масштабная концертная программа в чаше стадиона будет посвящена Году единства народов России.

Кубковый турнир своим масштабом олицетворяет сплочённость и единство народов нашей страны. Страну с более чем тысячелетней историей, покорившую космос и подарившую миру выдающуюся культуру и спортивные достижения.

  • Начнёт программу музыкальный сет DJ Groove.
  • Звёздами номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое Кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией – на поле выйдут танцоры в костюмах народов России.
  • Гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».
  • Под выступление группы Т.А.Т.У. после финального свистка пройдёт парад всех участников Кубка России», — написано в сообщении РФС.
