Надежда Кадышева, Т.А.Т.У. и DJ Groove выступят на Суперфинале Кубка России
Певица Надежда Кадышева, группа Т.А.Т.У. и DJ Groove выступят на Суперфинале Фонбет Кубка России, который пройдёт между «Спартаком» и «Краснодаром» 24 мая. Об этом информирует РФС в телеграм-канале.
«Масштабная концертная программа в чаше стадиона будет посвящена Году единства народов России.
Кубковый турнир своим масштабом олицетворяет сплочённость и единство народов нашей страны. Страну с более чем тысячелетней историей, покорившую космос и подарившую миру выдающуюся культуру и спортивные достижения.
- Начнёт программу музыкальный сет DJ Groove.
- Звёздами номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое Кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией – на поле выйдут танцоры в костюмах народов России.
- Гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».
- Под выступление группы Т.А.Т.У. после финального свистка пройдёт парад всех участников Кубка России», — написано в сообщении РФС.
