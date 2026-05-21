Тэмми Абрахам — второй игрок в истории футбола, выигравший три главных еврокубка

Нападающий «Астон Виллы» Тэмми Абрахам после победы в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» (3:0) стал лишь вторым игроком, победившим в трёх главных еврокубках. Об этом сообщает аккаунт бирмингемцев в социальной сети X.

Ранее английский форвард побеждал в Лиге чемпионов с «Челси» в сезоне-2020/2021 и в Лиге конференций с «Ромой» в 2022 году. Первый футболист с подобным достижением – экс-одноклубник Абрахама Эмерсон Палмьери, на данный момент выступающий за «Марсель».

Абрахам перешёл в «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно из «Бешикташа». На его счету 16 матчей за английскую команду и три забитых гола.