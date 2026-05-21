«Ливерпуль» выбрал главного кандидата на пост тренера в случае ухода Слота — Ауна

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру главного тренера «Борнмута» Андони Ираолы в качестве основной замены на случай потенциального ухода Арне Слота летом. Контракт испанского специалиста с «вишнями» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна.

По информации источника, над возможным приглашением в клуб Ираолы работает спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз, который ранее привёл тренера в «Борнмут». Подчёркивается, что мерсисайдцев привлекает игровой стиль испанца.

После 37 туров чемпионата Англии «Борнмут» набрал 56 очков и занимает шестое место. «Ливерпуль» заработал 59 очков и располагается на пятой строчке.

Самые большие стадионы мира: