Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Антони, Роджерс, Эмилиано Мартинес — в команде сезона Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы на странице в социальной сети X опубликовала символическую команду сезона соревнования.

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Виктор Гомес («Брага»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Морато («Ноттингем Форест»), Оскар Мингеса («Сельта»).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Антони («Бетис»), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»).

В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Астон Вилла» встречалась с «Фрайбургом». Английский клуб разгромил немецкую команду со счётом 3:0.

Морган Роджерс из «Астон Виллы» признан игроком сезона в Лиге Европы

