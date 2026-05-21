Матвей Сафонов не попал в команду сезона Лиги 1 по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) в своём аккаунте в социальной сети X представил команду лучших игроков сезона-2025/2026 во французской Лиге 1. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в состав команды.

Сборная лучших игроков Лиги 1 сезона-2025/2026:

вратарь: Эрве Коффи («Анже»);

защитники: Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Айсса Манди («Лилль»), Матьё Юдоль («Ланс»);

полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Мамаду Сангаре («Ланс»), Флорьян Товен («Ланс»).

Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Эстебан Леполь («Ренн»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Вратарь «Анже» Эрве Коффи в нынешнем сезоне провёл 30 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 36 голов и 10 раз отыграл «на ноль». Матвей Сафонов выходил на поле в 15 встречах, в восьми из которых оставил ворота в неприкосновенности.

