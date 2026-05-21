«Зенит» предложил € 12+3 млн за нападающего «Трабзонспора» — источник

«Зенит» обновил предложение для «Трабзонспора» по трансферу 22-летнего нападающего Фелипе Аугусто. Санкт-петербургский клуб готов заплатить € 15 млн, из которых € 12 млн – в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн – в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Сердар (Serdar) на своей странице в социальной сети X.

В январе источник сообщал, что «Зенит» предлагал € 10 млн в качестве фиксированной суммы, € 5 млн – в виде бонусов, а также 20% от последующей продажи.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

