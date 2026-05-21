Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Принц Уильям отреагировал на победу «Астон Виллы» в Лиге Европы

Принц Уэльский Уильям поделился эмоциями после победы «Астон Виллы» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0. Наследник британского престола является фанатом бирмингемцев. Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Какой вечер! Спасибо Турции за прекрасный финал. Невероятная атмосфера и великолепное спортивный настрой от «Фрайбурга». Наслаждайтесь парадом, Бирмингем!» – написал принц Уильям в своём аккаунте в социальной сети X.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал оказался шестым в данном турнире, в пяти из которых его команда одержала победу.

