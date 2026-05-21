Принц Уильям отреагировал на победу «Астон Виллы» в Лиге Европы

Принц Уэльский Уильям поделился эмоциями после победы «Астон Виллы» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0. Наследник британского престола является фанатом бирмингемцев. Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

«Какой вечер! Спасибо Турции за прекрасный финал. Невероятная атмосфера и великолепное спортивный настрой от «Фрайбурга». Наслаждайтесь парадом, Бирмингем!» – написал принц Уильям в своём аккаунте в социальной сети X.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал оказался шестым в данном турнире, в пяти из которых его команда одержала победу.