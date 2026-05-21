Сборная Узбекистана будет тренироваться на базе «Атланты» во время ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Узбекистана и «Атланта Юнайтед» в соцсетях объявили, что сборная Узбекистана станет тренироваться на базе американского клуба на протяжении всего чемпионата мира 2026 года. База будет в распоряжении национальной команды с 10 июня.

«Добро пожаловать, Узбекистан», — написано в сообщении «Атланты».

На мировом первенстве узбекистанская национальная команда сыграет в группе K со сборными Колумбии (18 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Его примут три страны – США, Канада и Мексика. Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Материалы по теме Джон Кордоба высказался о предстоящих встречах с Португалией Роналду и Узбекистаном на ЧМ

Самые большие стадионы мира: